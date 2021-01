Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Einbruch

Lippe (ots)

(rf) Am 15.01.2021 beobachten Zeugen gegen 23:35 Uhr, wie eine männliche Person versucht, mit einem Brecheisen in die Südholz-Apotheke an der Lageschen Straße einzubrechen. Da ihm dies nicht sofort gelingt, gibt er sein Vorhaben auf und flieht mit einem Fahrrad vom Tatort. Die Polizei kann ihn im Rahmen der Fahndung unweit des Tatortes festnehmen; das Brecheisen wirft der 40jährige Tatverdächtige zuvor in eine Hecke.

