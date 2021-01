Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe/Bielefeld. Täter öffnen Fahrzeuge und stehlen einen Audi.

Lippe (ots)

Mindestens neun Fahrzeuge öffneten bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Täter waren im Kerkerdreh, in der Krentruper Straße, im Siekweg sowie in der Eckendorfer Straße aktiv. Wie die Diebe die Fahrzeuge öffnen konnten, steht noch nicht fest. Im Kerkerdreh stahlen sie aus einem Mercedes die Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Audi A 3. Mit diesem Fahrzeug, im Wert von etwa 10.000 Euro, flüchteten die Diebe. Dabei verursachten sie noch im Kerkerdreh einen Verkehrsunfall, bei dem ein Zaun beschädigt wurde. Der beschädigte Audi wurde Donnerstagnachmittag auf einem Acker, in der Nähe zur Straße "Am Flottgraben", in Bielefeld-Milse wieder aufgefunden. Offensichtlich hatten sich die Täter dort festgefahren. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell