POL-LIP: Lage/Detmold. Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Weil der 38-jährige Fahrer eines schwarzen Ford Focus an der Kreuzung Ernst-Hilker-Straße/Lemgoer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel überfuhr, wollten ihn Beamte der Polizeiwache Detmold anhalten. Sie folgten dem Ford am Mittwoch, gegen 13 Uhr, und gaben auf dem Nordring entsprechende Anhaltezeichen. Zunächst verringerte der 38-Jährige aus Hessen seine Geschwindigkeit, um anschließend stark zu beschleunigen. Nun schalteten die Beamten Blaulicht und Martinshorn ein und folgten dem flüchtenden Wagen über den Nordring in die Niewaldstraße. In Lage-Heiden bog er auf die Friedrichshöhe ein. Dabei kam der Ford von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ohne Außenspiegel und mit einem "Plattfuß" flüchtete der Mann weiter mit hoher Geschwindigkeit. Die Fahrt ging über die Pivitsheider Straße weiter auf die Bielefelder Straße und die Ehrentruper Straße in Richtung Lage. Beim Versuch, das Fahrzeug mittels eines weiteren Streifenwagens zu stoppen, fuhr der Mann aus Hessen mit hoher Geschwindigkeit auf diesen zu und wich erst im letzten Moment aus. Dabei geriet der Ford ins Schleudern und überfuhr einen Grünstreifen sowie einen Rad-/Gehweg. Erst in Lage endete die Fahrt des Mannes. Beim Versuch, den Kreisel am Marktkauf mit Hoher Geschwindigkeit in Richtung Luisenstraße zu verlassen, schleuderte der Ford auf eine Querungshilfe für Fußgänger. Anschließend prallte der Wagen gegen einen der Streifenwagen. Der Sachschaden blieb dabei gering. Sowohl der 38-jährige Mann als auch seine 25-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Hessen, wurden vorläufig festgenommen. Der Fahrer ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und der Ford war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel, woraufhin ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Später stellte sich heraus, dass gegen den Hessen ein Haftbefehl vorlag. Der 38-Jährige wurde daraufhin in die JVA gebracht. Seine 25-jährige Begleitung wurde nach Feststellung der Personalien wieder entlassen. In dem Ford fanden die Beamten auf der Rückbank und im Kofferraum Kupferrohre und eine Kupferwanne. Die Herkunft der Gegenstände muss noch ermittelt werden.

Auf seiner Flucht missachtete der 38-Jährige mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmende durch waghalsige Überholmanöver. Die Polizei bittet Personen, die der flüchtende Fahrer gefährdet hat, sich unter der Rufnummer 05222/98180 beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen zu melden.

