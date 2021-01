Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Nicht gut genug

Saarbrücken (ots)

gefälscht waren die Dokumente die ein 28-jähriger Algerier der Bundespolizei bei einer Kontrolle am gestrigen Mittwoch vorlegte. Dieser zeigte den Beamten einen französischen Ausweis und einen französischen Führerschein vor. Schnell stellte es sich heraus, dass beides Fälschungen waren. Bei der Überprüfung auf der Dienststelle stellten die Polizisten dann neben der echten Identität fest, dass der junge Mann bereits in den Nieder-landen bekannt war. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell