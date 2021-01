Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Europaweit gesucht

Saarbrücken (ots)

Der Bundespolizei ist gestern eine international gesuchte Frau ins Netz gegangen. Gefahndet wurde nach der 31-jährigen, da sie in Ungarn amtliche Dokumente gestohlen, verfälscht und weiterverkauft hatte. Auch in Deutschland ist die Person bereits durch Körperverletzungsdelikte und Brandstiftung auffällig geworden. Ihre Strafe von zwei Jahren, sitzt sie bis zur Auslieferung nach Ungarn in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken ab.

