Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Mai 2021, 14.00 Uhr und Donnerstag, 20. Mai 2021, 12.00Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam mit einem Werkzeug durch die Eingangstür einer Wohnung im Rathausweg in die Räumlichkeiten einzudringen. Durch den Versuch wurde die Tür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 13.27 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Auto auf der Sevelter Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle. Hier stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 16.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Parkvorgang, einen Ford Focus, welcher auf einem Parkplatz vor einem Discounter in der Warthestraße geparkt stand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Wendevorvorgang, einen Gartenzaun einer Grundstückseinfahrt im Blumenweg. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

