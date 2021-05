Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 05:40 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Auto auf dem Dinklager Ring in Fahrtrichtung Dinklage. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs übersah er den verkehrsbedingt wartenden 48-jährigen Mann aus Essen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 31-järhige Beifahrerin des Quakenbrückers leicht verletzte. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

