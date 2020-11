Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw-Reifen zerstochen

RheineRheine (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (14.11.2020), 18:30 Uhr und Sonntagmorgen, 08.00 Uhr haben Unbekannte an fünf Pkw Reifen zerstochen. Drei der Fahrzeuge waren an der Overbergstraße, zwischen der Reinhardtstraße und der Stadtbergstraße, abgestellt. Hier zerstachen die Täter jeweils den linken Vorderreifen. Zwei weitere Fahrzeuge waren in Höhe der Stadtbergstraße 112 abgestellt. Hier schlitzten die Täter jeweils den hinteren linken Reifen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

