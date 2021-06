Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Absichtlich Außenspiegel an einem VW Polo abgerissen (10.06.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter absichtlich den Außenspiegel eines in der Mauthestraße, etwa auf Höhe des Bürgerheimes abgestellten VW Polos abgerissen oder abgetreten. Durch die unsinnige Tat entstand an dem Polo Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell