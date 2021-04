Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In der Zeit zwischen Montag (19. April), 14.30 Uhr und Dienstag (20. April), 13.30 Uhr, kam es zu mehreren Aufbrüchen von Kellerverschlägen. Dazu hebelten unbekannte Täter die Eingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser in der Straße Rohmen und in der Wurmstraße auf und gelangten in die Gebäudekeller. Es wurde ein Rasentrimmer entwendet.

