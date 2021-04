Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw flüchtet nach Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

An der Ampelkreuzung Jülicher Straße / Dinstühler Straße kam es am Dienstagabend (20. April), gegen 19.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Jülicher Straße aus Richtung Parkhofstraße kommend in Richtung Doveren. Aus Richtung Doveren näherte sich ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Hückelhoven, ebenfalls über die Jülicher Straße, in Richtung Hückelhoven. Der Pkw-Fahrer bog mit seinem Fahrzeug nach links in die Dinstühler Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, in deren Folge der Zweiradfahrer stürzte. Der unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete über die Dinstühler Straße. Der leicht verletzte Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Audi älteren Baujahrs handeln, an dem ein Viersener Kennzeichen (VIE-) angebracht war. Aufgrund des Unfalles wurde der Pkw am Heck stark beschädigt. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 02452 920 0, beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden. Hinweise können auch über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg im Internet unter dem Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis mitgeteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell