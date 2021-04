Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer stürzt bei Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am 18. April (Sonntag), gegen 20.30 Uhr, nutzte ein 13-jähriger Hückelhovener mit seinem Fahrrad den Gehweg der Dr.-Ruben-Straße in Richtung Martin-Luther-Straße. Gegenüber der Aula der Schule fuhr ein Pkw aus einer Einfahrt und wollte auf die Straße einbiegen. Auf dem Bürgersteig kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Fahrzeug. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Zusammenstoß wurde der rechte Seitenspiegel des Fahrzeugs beschädigt und hing anschließend herunter. Nach dem Unfall flüchtete die unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Örtlichkeit. Der 13-Jährige gab an, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelte, das mit einer Frau und einem dunkelhäutigen Mann mit Glatze besetzt war. Am Fahrzeug soll ein Kennzeichen mit Erkelenzer Städtekennung (ERK-) angebracht gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Flüchtigen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Hinweise können auch online über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg über den Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell