Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Wochenende, zwischen dem 17. April (Samstag) und dem 19. April (Montag), drangen unbekannte Täter, zwischen 18 Uhr und 5 Uhr, in einen Pkw ein. Das Fahrzeug parkte an der Hauptstraße. Die Personen nahmen ein Navigationsgerät sowie das Autoradio an sich.

