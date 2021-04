Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter flüchtet mit Fahrrad

Zeugen gesucht

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Ein unbekannter Täter drang am Dienstag, 20. April, gegen 2.20 Uhr, in einen auf der Straße Fell parkenden Pkw ein. Ein Anwohner wurde durch die Geräusche geweckt und machte auf sich aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße Am Birnbaum. An dem Zweirad befand sich ein Anhänger mit einer auffälligen roten Lampe. Der Mann war schlank und etwa 180 bis 190 Zentimeter groß. Er trug eine weiße FFP2-Maske, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat Geilenkirchen zu melden. Hinweise können auch im Internet über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg weitergegeben werden. https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

