Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 18.08.2020, im Zeitraum von 13:30 - 17:00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen Toyota Avensis, welcher in Wittlich am Fahrbahnrand der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war. Am PKW entstand ein Schaden von circa 5000EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Joshua Fey, PK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





