POL-AA: Weinstadt-Endersbach: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen - Mann tot am Bahnhof aufgefunden

Weinstadt-Endersbach: (ots)

Am Freitagmorgen wurde am Bahnhof in Endersbach ein Mann tot aufgefunden. Für Fahrgäste ist seitdem der Bahnhof gesperrt.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Bahnsteig bei Gleis 3 eine bewusstlose Person liege. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Auffindesituation der toten Person ließ darauf schließen, dass sie durch äußere Gewaltanwendung zu Tode kam. Die Kripo WN hat zwischenzeitlich die Soko "Bahnhof" eingerichtet, die derzeit mit ca. 50 Beamte und Beamtinnen die Ermittlungen zum Todesfall führt. In diesem Zusammenhang war am Freitagmorgen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Kripo Waiblingen bittet nun zur Klärung der Todesumstände um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/950-333 entgegengenommen werden. Insbesondere sollten sich diejenigen bei der Polizei melden, die am Abend des 03.06., ab 20 Uhr und am Morgen des 04.06. bis 5.30 Uhr Verdächtiges am oder rund um den Bahnhof beobachten konnten. Möglicherweise machten auch Fahrgäste der Regionalbahn, der S 2 bzw. der Linienbusse entsprechende Wahrnehmungen, die am Bahnhof Endersbach auf Gleis 3 zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr verkehrten.

