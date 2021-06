Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Antenne abgerissen, Einbruch in Gartenhütten

Aalen (ots)

Althütte: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 53 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Mit seiner Harley-Davidson befuhr er gegen 14:45 Uhr die Murrhardter Straße aus Richtung Sechselberg nach Murrhardt. Da er in einer Linkskurve mit der Fußraste an der Straßenoberfläche entlang streifte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und stürzte zu Boden. Der 53-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ludwigsburg gebracht; an seinem Zweirad entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Backnang: Antenne abgerissen

Das Polizeirevier Backnang bittet um Hinweise auf einen bislang Unbekannten, der am Mittwochabend zwischen 19:00 und 20:30 Uhr die Antenne eines Fahrzeuges abgerissen hat, das auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel.: 07191/9090 entgegengenommen.

Murrhardt: In mehrere Gartenhütten eingebrochen

Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 2 und 10 Uhr in mehrere Gartenhütten in der Köchersberger Straße ein. Die Täter hatten die jeweiligen Türen aufgebrochen und waren so in die Hütten gelang, wo sie u.a. ein Brecheisen entwendeten. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090.

Murrhardt: Unfallflucht

Zeugenaussagen zufolge prallte ein schwarzer Pkw Skoda am Donnerstagmorgen kurz vor 1 Uhr gegen einen Betontisch, der an der Einmündung Dammweg / Schwäferstraße im Boden verankert war. Bei dem Aufprall zerbrach der Tisch in mehrere Teile, wobei die Tischplatte sich an dem Pkw verkeilte und unter dem Fahrzeug begraben wurde. Der Unfallverursacher und eine weitere Person flüchteten anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. An dem Tisch entstand ein Schaden von rund 1500 Euro; an dem Pkw Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Polizeirevier Backnang hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Mit dem Vorderreifen seines Trekkingrads blieb ein 52 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in einer Bahnschiene in der Eisenbahnstraße stecken. Der Radler stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell