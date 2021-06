Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in der Friedrichstraße, Schlägerei auf der Stuttgarter Straße

Aalen (ots)

Aalen: Unfall in der Friedrichstraße

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Mercedes aus einer Tiefgarage in die Friedrichstraße ein. Dabei übersah sie den Pkw einer 40-Jährigen, die die Friedrichstraße befuhr und es kam zum Unfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR.

Aalen: Schlägerei auf der Stuttgarter Straße

Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr standen zwei Pkw an der roten Ampel in der Stuttgart Straße/Wilhelm-Merz-Straße. Aus einer weißen C-Klasse stiegen zwei Männer aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Insassen des danebenstehen Pkw, der zuvor ebenfalls ausgestiegen war. Dieser wurde durch die zwei Männer mit Faustschläge und Tritten zu Boden geschlagen. Auch als er am Boden lag, traten die beiden anderen weiterhin auf ihn ein. Der Geschädigte schleppte sich in der Folge zum Polizeirevier Aalen, wo er den Vorfall meldete. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die nähere Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich unter Tel.: 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell