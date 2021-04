Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrradfahrer erfasst und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind nach einer Unfallflucht am Samstagnachmittag in der Leutkirchstraße auf der Suche nach Zeugen. Laut Schilderung eines 25 Jahre alten Fahrradfahrers sei er gegen 14:50 Uhr auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Unweit eines dortigen Lebensmittelgeschäfts sei aus einem Firmenareal ein schwarzer VW-Kombi herausgefahren und habe ihn seitlich erfasst. Durch die Kollision sei der Velo-Lenker zu Fall gekommen, habe Verletzungen an der Hand erlitten und musste einen Arzt aufsuchen. Der bislang unbekannte Autofahrer hätte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen VW-Kombi geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07803 9662-0.

/wo

