Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Fischerhütte beschädigt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf der K2664 von Leofels in Richtung Dörrmenz unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 53-jähriger Seat-Fahrer nach rechts abbiegen wollte um dort zu wenden. Der 18-Jährige fuhr auf den 53-Jährigen auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand.

Bühlertann: Fischerhütte beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend gegen 17 Uhr trafen sich mehrere Personen bei einer Fischerhütte im Bereich der Keimenklinge. Dort hinterließen die Personen ihren Müll und beschädigten eine Bank vor der Hütte sowie eine dortige Lampe. Anschließend verschafften sich die Vandalen Zutritt zum Gebäude und verwüsteten dieses. Weiter warfen sie verschiedene Gegenstände aus der Hütte in den angrenzenden Fischweiher. Der durch den Vandalismus entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 079735137 um Hinweise zu den Personen.

