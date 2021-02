Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Alkoholisiert Unfall verursacht (02.02.2021)

Singen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Dienstag gegen 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Steißlinger Straße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 45-jährigen Autofahrer. Der Mann, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, überfuhr eine Mittelinsel und streifte eine Straßenlaterne leicht. Anschließend parkte der Mann das Auto wenige Meter von der Unfallstelle entfernt und lief anschließend, laut einem Zeugen, zu Fuß davon. Bei der anschließenden Überprüfung an der Wohnanschrift konnte der 45-Jährige angetroffen werden. Nachdem ein Atemalkoholtest positiv ausfiel, veranlassten die Beamten eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und beschlagnahmten anschließend den Führerschein.

