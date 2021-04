Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Sechs junge Männer rauben Bochumer (26) aus

Bochum (ots)

Erst fragten sie nach einer Zigarette, dann schlugen sie zu: Nach einem Raubdelikt am S-Bahn-Haltepunkt in Wattenscheid-Höntrop am Donnerstagabend, 22. April, sucht die Polizei nach sechs jungen Männern.

Gegen 22.20 Uhr wartete ein 26-jähriger Bochumer auf dem Bahnsteig auf den Zug in Richtung Dortmund, als sechs junge Männer auf ihn zukamen und nach einer Zigarette fragten. Als der Bochumer verneinte, schlugen die Täter unvermittelt zu. Der 26-Jährige stürzte, woraufhin mehrere Personen aus der Gruppe auf ihn eintraten.

Mit ihrer Beute - dem Handy, der Geldbörse, der Jacke und dem Rucksack des Geschädigten - flüchteten die Täter schließlich.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten 26-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die jungen Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt sein.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02327 963 - 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

