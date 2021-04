Polizei Bochum

Polizei Bochum

POL-BO: Aktuelle Warnung: Teppichbetrüger in Bochum unterwegs

Bochum

Trickbetrüger versuchen aktuell in Bochum Senioren um ihre Wertsachen zu bringen - als nächstes vielleicht Ihre Angehörigen. Bitte suchen Sie das Gespräch mit älteren Mitmenschen und geben Sie unsere Warnung weiter.

Die aktuelle Masche: Die Anrufer geben sich als Inhaber einer Teppich- bzw. Möbelfirma aus und verweisen auf einen früheren Kauf. Da sich die Firma nun auflöst, soll nun noch ein Abschiedsgeschenk übergeben werden. Mit einem Teppich als Geschenk stehen die Betrüger letztlich vor der Tür und verwickeln die Opfer in ein Gespräch, so dass sie in die Wohnung gelassen werden und dort im schlimmsten Fall Geld oder Wertsachen erbeuten können.

Ein 83-Jähriger aus Bochum-Weitmar ist auf diese Masche heute nicht hereingefallen. Er wurde zum Glück misstrauisch und hat die Polizei informiert. Die Beamten konnten vor seiner Wohnung im Bereich des Schlossparks einen Tatverdächtigen (61 Jahre aus Krefeld) vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat (KK 13) laufen derzeit noch.

Helfen auch Sie mit, dass auch Ihre Eltern, Nachbarn oder Bekannten misstrauisch werden und sprechen Sie das Thema offen an. Denn Betroffene verlieren nicht nur viel Geld, sondern manchmal auch ihren Stolz und ihren Lebensmut. Vor allem ältere Menschen sind das Ziel dieser Trickbetrüger. Geben Sie unseren Hinweis weiter: Unbedingt auflegen und die echte Polizei über 110 informieren.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040). Denken Sie dran: Es kann jeden treffen. Weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell