Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Montag kam es gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Otto-Siffling-Straße/ Roggenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 6-jähriger Junge fuhr mit seinem BMX-Rad auf dem Gehweg der Roggenstraße in Richtung Otto-Siffling-Straße als er an der Kreuzung unachtsam auf die Fahrbahn fuhr und mit einem PKW kollidierte. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Nachdem sich der PKW-Fahrer, der vermutlichen einen goldfarbenen Audi fuhr, über das Wohlbefinden des Jungen erkundigt hatte, setzte er die Fahrt fort. Ob ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Junge zog sich bei dem Unfall eine Schürfwunde zu und wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes versorgt.

Personen, die Angaben zum Unfall machen können oder sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sandhofen, unter der Telefonnummer0621-777690, zu melden.

