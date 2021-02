Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am 26.02.2021 ist ein 76 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Beim Kreuzen der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 76-Jährige befuhr am Freitag gegen 13:45 Uhr mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor von der Eilenriede kommend den linken Fußweg der Raffaelstraße in Richtung Podbielskistraße. In Höhe eines abgesenkten Bordsteins wollte er von der linken auf die rechte Straßenseite wechseln. Dabei kam ihm ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem VW. Dadurch stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf.

Rettungskräfte versorgten den 76-Jährigen vor Ort und fuhren ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Sowohl das Pedelec als auch der VW Golf wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro. /ms, mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell