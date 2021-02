Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts am Neustädter Bahnhof

Hannover (ots)

Am 26.02.2021 ist ein 34 Jahre alter Mann durch einen anderen ins Gleisbett des Neustädter Bahnhofs gestoßen worden. Dabei zog er sich der 34-Jährige Verletzungen im Rücken und oberflächliche Schürfwunden zu. Der 55 Jahre alte Mann, der ihn gestoßen hatte, wurde vorläufig festgenommen und aufgrund einer Verhaltensstörung in ein Krankenhaus eingewiesen.

Am Freitag wartete der 34-Jährige gegen 17:40 Uhr am Gleis des Neustädter Bahnhofs auf seinen Zug. Der 55-Jährige spätere Tatverdächtige befand sich ebenfalls im Wartebereich. Als es zum Streit zwischen den beiden kam, stieß der 55-Jährige den mit ihm wartenden 34 Jahre alten Mann in das ca. 95 Zentimeter tief gelegene Gleisbett. Dabei verletzte sich der 34-Jährige an der Wirbelsäule und erlitt oberflächliche Kratzer. Ein ebenfalls am Bahnhof wartender Zeuge hielt den Tatverdächtigen von weiteren Handgreiflichkeiten ab und konnte ihn darüber hinaus bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 34-Jährige konnte vor Einfahrt eines Zugs aus dem Gleisbett klettern.

Die Polizei nahm den 55-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Dabei zeigte er psychische Auffälligkeiten, weshalb die Einweisung in eine Klinik veranlasst wurde.

Der 34-Jährige wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. /ms, mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell