Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann bei Auseinandersetzung verletzt & Mann im psychischen Ausnahmezustand verletzt Polizist

Aalen (ots)

Waiblingen: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Schmidener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20-jährigen Männern und einem 42-Jährigen. Nach aktuellem Kenntnisstand erlitt der 42 Jahre alte Mann hierbei leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Rudersberg: Mann im psychischen Ausnahmezustand verletzt Polizist

Eine Zeugin verständigte in der Nacht auf Freitag die Polizei, da sich ihr 18-jähriger Begleiter offensichtlich im psychischen Ausnahmezustand befand. Als die Beamten gegen 1:30 Uhr am Einsatzort in der Friedrich-Ebert-Straße eintrafen, flüchtete der Mann zunächst, konnte aber kurz darauf von den Beamten festgehalten werden. Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte und er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sollte er in ein Krankenhaus verbracht werden. Hiergegen setzte sich der 18-Jährige zur heftig zur Wehr und verletzte im Gerangel einen der Polizisten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten fortlaufend. Der Mann wurde in eine Klinik verbracht und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

