Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Mann nach Streit mit Bierflasche verletzt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: 27-Jähriger verletzt

Am Donnerstagnacht gegen 22:30 Uhr kam es am Bahnhof in Aalen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge ein 27-jähriger Mann durch eine 44-Jährige mit einer zerbrochenen Bierflasche am Bauch verletzt wurde. Zuvor gerieten die beiden alkoholisierten Personen in einen Streit nachdem die 44-jährige Frau den Mann sehr aufdringlich nach Bier gefragt hatte. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Aalen: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 57 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, den ein 20-Jähriger am Donnerstagabend verursachte. Gegen 19.45 Uhr wechselte der 20-Jährige mit seinem Pkw Opel Corsa auf der B29 zwischen der Aalener Brezel und dem Rombachtunnel auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er das Motorrad des 57-Jährigen. Als er das Zweirad erkannte, fuhr er wieder zurück auf die rechte Fahrspur. Der Motorradfahrer war dem Pkw jedoch schon ausgewichen, wobei er nach rechts von der Straße abkam, gegen die Leitplanke fuhr und zu Boden stürzte. Die Honda des 57-Jährigen streifte hierbei noch ein weiteres Motorrad, dessen 28 Jahre alter Lenker sein Fahrzeug aber abfangen konnte. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Ein 47-Jähriger fuhr am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Gartenstraße gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Der betrunkene Mann, der sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen hat, wurde im Krankenhaus behandelt. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Aalen: Leichtsinnig und uneinsichtig

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass in Unterrombach ein Pkw VW Amarok unterwegs war, auf dessen Ladefläche mehrere Personen saßen. Das genannte Fahrzeug konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers gegen 16 Uhr in der Weilerstraße angehalten werden. Dabei wurden fünf Personen festgestellt, die auf der Ladefläche des Pick-Ups saßen. Ein "Mitfahrer" hielt einen kleinen Hund auf dem Schoß. Der 27 Jahre alte Fahrer muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Den Belehrungen der Beamten gegenüber zeigte er sich völlig uneinsichtig.

Ellwangen: Bei Einbruch ertappt

Gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen bemerkte eine Frau in der Küche ihres Hauses in der Gödrestraße das Licht einer Taschenlampe. Da sie davon ausging, dass sich ihr Mann dort aufhielt, betrat sie die Küche, wo sie einen unbekannten Mann antraf. Als sie ihn ansprach, flüchtete dieser sofort. Der 45 Jahre alte Ehemann durchsuchte in der Folge alle Räumlichkeiten, konnte jedoch keinen Diebstahl feststellen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Täferrot: Fahrzeug überschlug sich - drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 1300 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag kurz nach 14 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Opel befuhr ein 31-Jähriger zur Unfallzeit die Kreisstraße 3258 zwischen Leinzell und Täferrot, wo er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Nach dem Unfall entfernten sich die beiden Mitfahrer des 31-Jährigen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallstelle. Da der Verdacht bestand, dass der 31-Jährige unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand und ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Mögglingen: Mehrere Einbrüche

In insgesamt drei Firmengebäude stiegen bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.20 Uhr ein. Zunächst hebelten die Täter das Fenster eines Bürogebäudes in der Ziegelfeldstraße ein und begaben sich offenbar zielgerichtet in einen Raum, in welchem ein ca. 300 kg schwerer mannshoher Tresor stand. Diesen zogen die Einbrecher quer durch das Bürogebäude und warfen ihn anschließend aus einem Fenster. Da sich der Tresor, den die Unbekannten mit einem Hubwagen in den hinteren Bereich des Firmengeländes gebracht hatten, nicht öffnen ließ, drangen die Täter in ein weiteres Geschäft ein. Dort entwendeten diese zwei Flex, mit denen sie den Tresor anschließend öffnen und den Inhalt entwenden konnten. Anschließend wurde der Tresor mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht. An einem weiteren Firmengebäude brachen die Unbekannten zwei Türen auf, entwendeten jedoch ersten Einschätzungen nach nichts. Der von den Tätern verursachte Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 14.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Täter, bei denen es sich mutmaßlich um drei Männer handelt, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin schwerstverletzt

Ein 15 Jahre altes Mädchen erlitt bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag schwerste Verletzungen. Die Jugendliche befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Verbindungsstraße zwischen Schwäbisch Gmünd-Wetzgau und Alfdorf-Haselbach. Offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Rad und fuhr in einer Kurve geradeaus. Als sie mit dem Rad von der Straße abkam, prallte sie gegen am Fahrbahnrand abgelegte Baumstämme, wodurch sie ausgehebelt wurde und samt Fahrrad in das Dickicht des Waldes geschleudert wurde. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen zufolge waren an dem Unfall keine weiteren Personen beteiligt.

Böbingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in der Bucher Straße abgestellt war. Die Beschädigung wurde gegen 18 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell