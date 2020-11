Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Motorroller gestohlen, ein versuchter Diebstahl

HeinsbergHeinsberg (ots)

An der Dresdner Straße entwendeten unbekannte Täter am 4. November (Mittwoch), zwischen 0.30 Uhr und 7.45 Uhr, einen Motorroller, ließen diesen aber nach zirka 200 Metern in einer Wiese zurück. An der Josef-Gaspers-Straße entwendeten unbekannte Täter am 4. November (Mittwoch) einen Motorroller. Einen weiteren versuchten sie zu stehlen, was aber aufgrund eines zusätzlichen Schlosses misslang. Hier lag die Tatzeit zwischen 3 Uhr und 5 Uhr.

