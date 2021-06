Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Riskant überholt und Auto gestreift

Stockach (ots)

Bei einem riskanten Überholmanöver zwischen Hindelwangen und Mühlingen hat ein Audi-Fahrer am Dienstagabend einen Peugeot gestreift. Danach fuhr er davon, konnte aber von der Polizei rasch ermittelt werden. Der 55-Jährige überholte unmittelbar nach dem Ortsausgang Zizenhausen zwei vor ihm fahrende Lastwagen trotz des kurvigen und deshalb unübersichtlichen Straßenverlaufes. Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer, der entgegenkam, musste eine Vollbremsung einleiten, als der Audi plötzlich vor ihm war. Nur deswegen und einer Ausweichbewegung konnte ein Zusammenprall der Autos verhindert werden. Der Fahrer des Audi zog nach rechts und streiften dabei den Peugeot, an dessen Steuer eine 47-jährige Frau saß. An deren Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro. Den Unfallverursacher trafen die Polizei an dessen Wohnadresse. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

