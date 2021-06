Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Unfall mit hohem Sachschaden in der Industriestraße

Singen (ots)

Auf über 30.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Industriestraße passiert ist. Ein 18-Jähriger war dort mit seinem Volvo stadtauswärts unterwegs, als er auf Höhe der Gewerbestraße wenden wollte. Hierzu holte er nach rechts aus, um in einem Zug umzukehren. Allerdings übersah er den ebenfalls stadtauswärts fahrenden Skoda einer 24-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die Skoda-Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und ein weiterer Insasse im Volvo kamen mit dem Schrecken davon.

