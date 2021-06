Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Sonne blendet Verkehrsinsel aus

Rielasingen-Worblingen (ots)

Weil eine 19-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen von der Sonne geblendet worden war, übersah sie in der Höristraße eine Verkehrsinsel. Sie fuhr mit ihrem Ford Focus über den Randstein der Insel und prallte dann gegen ein Verkehrszeichen. Sowohl an ihrem Auto, als auch am Verkehrszeichen entstand dadurch ein Sachschaden, den die Polizei auf über 2000 Euro schätzt. Verletzt wurde die Frau bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell