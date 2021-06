Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Eine Verletzte und Blechschaden bei Auffahrunfall (29.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Leichtverletzte und knapp 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, den eine 53-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Richthofenstraße verursacht hat. Ein 46-jähriger Mercedes Sprinter Fahrer fuhr in Richtung Berliner Straße, als er hinter einem Auto anhalten musste, das Ladung verlor. Eine 57-Jährige in einem Renault Twingo hielt hinter dem Sprinter an. Ihr folgte eine 53-jährige Nissan Fahrerin, welche die abbremsenden Autos zu spät registrierte. Sie prallte heftig auf den Renault und schob diesen noch auf den davorstehenden Mercedes Sprinter. Durch den heftigen Aufprall erlitt die Fahrerin des Twingos Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

