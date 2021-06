Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Kreis Tuttlingen) Aquaplaningunfall (29.06.2021)

Neuhausen ob Eck (ots)

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs war ein Autofahrer, der am Dienstag gegen 15 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 311 zwischen Liptingen und Neuhausen ob Eck verursacht hat. Ein 28-jähriger geriet mit einem Audi RS 3 ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke, schleuderte anschliessend zurück und kam an der rechten Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

