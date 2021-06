Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Kreis Tuttlingen) Autofahrer kracht in eine Holzhütte (29.06.2021)

Wehingen (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Harras und Reichenbach am Heuberg. Ein 18-jähriger Renault Twingo Fahrer kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf verschmutzter Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Er schleuderte über einen Grünstreifen, überquerte die Bahnhofstraße und prallte dort gegen eine Holzhütte. Ein Rettungswagen brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Am Twingo entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, er hatte nach dem Aufprall nur noch Schrottwert. Den Sachschaden an der Holzhütte bezifferte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

