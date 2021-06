Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Kind bei Unfall schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen (29.06.2021)

Spaichingen (ots)

Verletzungen hat ein Kind bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Sallancher Straße erlitten. Ein 14-jähriges Mädchen überquerte, aus Richtung Primtalcenter kommend, mit einem Fahrrad einen Fußgängerüberweg. Dabei erfasste sie eine 62-jährige Autofahrerin, die mit einem Opel in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Das Kind prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe und blieb vor dem Auto auf der Straße liegen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zur Klärung des Hergangs beitragen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, oder der Verkehrspolizei Zimmern, Telefon 0741 34879-0, zu melden.

