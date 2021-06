Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Arbeiter verletzt sich beim Abladen

Allensbach (ots)

Mehrere Prellungen und eine Platzwunde hat sich am Dienstag ein Arbeiter an einer Baustelle in der Radolfzeller Straße zugezogen. Der 55-Jährige wollte einen schweren Stein von der Ladefläche eines Lastwagen abladen. Als er die Ladeklappe öffnete, schlug diese plötzlich gegen seinen Körper, da der Stein von Innen dagegen drückte und diese unter Spannung stand. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und dann in eine Klinik gebracht.

