Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer prallt gegen abgestellten Anhänger (29.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Enzstraße. Ein 67-jähriger Skoda Fabia Fahrer geriet zu weit nach rechts und stieß gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger der Marke Hirth. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppwagen musste den nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglichen Skoda abtransportieren.

