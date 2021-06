Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Abbiegen Auto übersehen (29.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden ist es am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung Spittelstraße / Wilhelmstraße gekommen. Eine 36-jährige VW Touran Fahrerin bog von der Wilhelmstraße nach links ab und übersah einen 29-Jährigen, der sich von rechts auf der vorfahrtberechtigten Spittelstraße in einer Mercedes A-Klasse näherte. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, wobei am VW der Unfallverursacherin ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

