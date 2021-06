Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufmerksamer Klinikmitarbeiter meldet Unfallflucht (28.06.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei eine Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Klinik in der Gartenstraße aufgeklärt, die eine Autofahrerin am Montag gegen 15.30 Uhr beging. Ein Mitarbeiter der Klinik beobachtete eine Hyundai Fahrerin, die gegen einen geparkten BMW fuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Auch an ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelte eine 27-Jährige, die sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell