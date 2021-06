Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A98 Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Autofahrer kommt ins Schleudern

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Auf der A 98 an der Abfahrt Stockach-Ost ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Autofahrer ins Schleudern und dann von der Straße abgekommen. Der 53-Jährige am Steuer des Ford beschädigte noch einen Wildschutzzaun und kam dann auf einem angrenzenden Maisacker zum Stehen. Ein Abschleppunternehmen musste das beschädigte Auto aus dem Acker ziehen und abschleppen. Den Schaden an Zaun und Auto schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

