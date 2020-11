Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mit Dönerspieß auf gestohlenem Fahrrad unterwegs - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

KrefeldKrefeld (ots)

Am Samstagmorgen (14. November 2020) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der einen Dönerspieß auf einem Fahrrad transportierte. Beides ist Diebesgut und wurde sichergestellt.

Gegen 5:45 Uhr bemerkten Streifenbeamte einen Radfahrer an der Petersstraße. Über seine Schulter hatte er eine Tasche gelegt, in der er einen augenscheinlich sehr schweren Gegenstand transportierte. Die Beamten überprüften den 34-Jährigen und stellten fest, dass sich darin ein etwa 40kg schwerer Dönerspieß befand. Wie er in den Besitz gelangt war, konnte der Mann nicht glaubhaft erklären, ebenso wenig wie das Fahrrad, das nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Polen, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Mann zwischenzeitlich wieder entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (555)

