Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher machen im Keller Beute

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind übers Wochenende in ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße eingedrungen. Am Sonntagnachmittag meldete eine Bewohnerin, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Kellergeschoss verschafft und dort mehrere Abteile aufgebrochen haben.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort insgesamt vier aufgebrochene Kellerabteile fest. Ersten Überprüfungen zufolge wurden diverse Gegenstände gestohlen, darunter eine Angelrute und mehrere Brettspiele. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, denen zwischen Freitagvormittag, 10 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 396 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

