POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: alleinbeteiligter Unfall mit Totalschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 16.03.2021, gegen 22.50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Weg vom Bestattungswald Kaiserstuhl in Richtung Endingen. Der nicht zugelassene blaue Fiat Punto kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Böschung und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand infolge des Unfalles Totalschaden. Fremdschaden entstand nicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr vor Ort. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnten bislang nicht ermittelt werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel: 07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeugführer oder zum Inhaber geben können.

