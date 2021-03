Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Pkw überschlägt sich auf Kreisstraße

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 16.03.2021, gegen 18.20 Uhr, die Kreisstraße 6345 von Tannenkirch kommend in Richtung Riedlingen. In einer Rechtskurve kam die Pkw-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro (Totalschaden).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell