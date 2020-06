Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Update: Tresor aufgeflext

Geld und Zigaretten erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Montag in Beimerstetten.

Ulm (ots)

Die Polizei geht jetzt davon aus, dass die Tat in der Nacht zum Montag (nicht in der Nacht zum Sonntag) verübt wurde.

Laut Polizeiangaben schlugen die Täter an einem Gebäude in der Einsteinstraße ein Fenster ein. Durch das stiegen sie ins Innere und gingen zu einem Tresor, den sie aufflexten. Das darin befindliche Geld machten sie zu ihrer Beute. Außerdem stahlen sie eine noch unbekannte Menge an Zigaretten. Jetzt ermittelt die Polizei aus Dornstadt. Spezialisten sicherten die Spuren. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/1880 melden.

Tipps und Hinweise, wie Sie ihr Gebäude vor Einbrüchen schützen können erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Für Beimerstetten und Umgebung erhalten Sie unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 nähere Informationen.

