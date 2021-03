Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schaufenster demoliert

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 16.03.2021, wurde das Schaufenster eines Sportgeschäftes in der Bismarckstraße in WT-Waldshut eingeschlagen. Gegen 23:15 Uhr wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Gestohlen wurde aus dem Geschäfts nichts. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Kurz davor waren an der dortigen Bushaltestelle zwei Fahrgäste aus einem Bus ausgestiegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8316-531).

