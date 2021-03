Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 16.03.2021, in Höchenschwand hat sich eine 80 Jahre alte Frau leicht verletzt. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war gegen 16:15 Uhr über einen abgesenkten Bordstein in die Poststraße eingefahren und dabei mit dem herannahenden Renault eines 86-jährigen Mannes zusammengestoßen. Während die Fahrer den Unfall unversehrt überstanden, verletzte sich die Beifahrerin im Renault leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbar. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

