Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auto touchiert Fußgänger und fährt weiter - Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-KreisDielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Horrenberger Straße wurde am Mittwoch, den 23.12.2020 eine 28-Jährige leicht am Arm verletzt - der Verursacher fuhr weiter. Die Frau stieg gg. 7.30 Uhr aus ihrem geparkten Fahrzeug und hatte die Fahrzeugtüre bereits geschlossen als ein Mercedes an ihr vorbeifuhr und sie am Arm touchierte. Die 28-Jährige rannte dem Flüchtigen noch mehrere Meter nach, jedoch ohne Erfolg. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen gegen den flüchtigen Verursacher, von dem das Kennzeichen bekannt ist, aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Personen, die das Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten zu wenden.

