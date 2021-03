Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Autofahrer/in beschädigt Warnbaken - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag, 15.03.2021, gegen 19:00 Uhr, kollidierte ein/e bislang unbekannte/r Pkw-Fahrer/in in einer Fahrbahnverengung der Vogesenstraße zunächst mit einem Blumenkübel und anschließend mit zwei dort befindlichen Warnbaken. Der/die Verursacher/in setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Anwohner wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Diese sucht nun nach dem geflüchteten Pkw, welcher Beschädigungen im vorderen Bereich sowie an den Rädern auf der linken Seite ausweisen muss.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/91170, in Verbindung zu setzen.

